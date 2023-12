Groza pod Miliczem

Szkolny autobus uderzył w drzewo. Widok pojazdu mrozi krew w żyłach

Szkolny autobus uderzył w przydrożne drzewo. Do dramatu doszło pod Miliczem. Szczęście w nieszczęściu, pojazd dopiero jechał po dzieci, by zabrać je do szkoły.