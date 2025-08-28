Szok! 16-latek zginął w pożarze mieszkania w Brzegu Dolnym!

16-latek zginął w pożarze mieszkania, do którego doszło w jednym z bloków w Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie). Ogień pojawił się w czwartek (28 sierpnia) po godz. 3 w nocy. Dwie osoby zostały ewakuowane przy pomocy podnośnika hydraulicznego, zaś 70 osób samodzielnie opuściło budynek.

16-latek zginął w pożarze mieszkania w Brzegu Dolnym!

Autor: Shutterstock, KP PSP Wołów/ Materiały prasowe
Tragedia w Brzegu Dolnym. 16-latek zginął w pożarze. Co ujawniają strażacy o dramatycznej akcji ratunkowej?

W czwartek (28 sierpnia około godz. 3:20 w bloku przy ul. Juliusza Słowackiego w Brzegu Dolnym wybuchł pożar. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku.

Według informacji strażaków z Wołowa, 70 osób samodzielnie ewakuowało się z budynku jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Duża w tym zasługa policjantów, którzy dotarli na miejsce chwilę po wybuchu pożaru. W akcji gaśniczej uczestniczyło 26 strażaków.

Za pomocą wozu strażackiego z wysięgnikiem strażacy ewakuowali z płonącego budynku dwie osoby. Niestety, jednej osoby nie udało się uratować. Ciało znaleziono w zgliszczach mieszkania objętego pożarem. Według serwisu pożarniczego Remiza.pl, ofiara miała 16 lat.

Obecnie na miejscu zdarzenia pracują służby dochodzeniowe, które mają za zadanie ustalić przyczyny wybuchu pożaru. Policja pod nadzorem prokuratury będzie badać wszystkie możliwe scenariusze, w tym awarię instalacji elektrycznej, zaprószenie ognia, czy też inne czynniki, które mogły doprowadzić do tej tragedii. Zostaną przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczone dowody, a także przesłuchani świadkowie.

Źródło: KP PSP w Wołowie / RMF FM / Remiza.pl

