Wypadek pod Miliczem. Rozpędzone audi przygniotło pracownika do śmieciarki

Kierujący audi najpierw uderzył w pracującego przy śmieciarce mężczyznę, a następnie przygniótł go do pojazdu - tak wyglądają kulisy wypadku w Dziadkowie pod Miliczem. Do zdarzenia doszło w środę, 18 października, przed godz. 8, na drodze krajowej nr 15. Jak widzimy na wideo opublikowanym na kanale "Stop Cham", w tym czasie na prawym pasie jezdni stała śmieciarka, przy której pracowało dwóch mężczyzn. Jeden z pracowników zdążył jeszcze spojrzeć na drogę, ale nie mógł się spodziewać, że jadące w jego kierunku audi nie zdąży wyhamować. Samochód staranował mężczyznę ze znaczną prędkością, przygniatając go do śmieciarki, po czym poszkodowany przewrócił się na jezdnię. Jak informuje "Gazeta Wrocławska", potrącony pracownik i kierujący audi trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Czekamy na komentarz Komendy Powiatowej Policji w Miliczu w tej sprawie.