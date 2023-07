Ksiądz Grzegorz „musiał się schłodzić”. Tajemnicza śmierć w basenie

Nie wrócił na noc do domu, na drugi dzień już nie żył. Znaleziono go w lesie. Był przygnieciony quadem

Kamieniec Ząbkowicki. Ksiądz Grzegorz topił się w basenie

Ksiądz Grzegorz Umiński był cenionym i lubianym duchownym. Od 5 lat był związany z biskupem Ignacem Decem z Diecezji Świdnickiej, któremu służył jako osobisty sekretarz. Ksiądz Umiński studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, był referentem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej. Ponadto był wykładowcą świdnickiego seminarium. Wierni wspominają, że był bardzo aktywnym duchownym, który miał wielu przyjaciół.

To właśnie z gościny bliskich sobie osób ksiądz Grzegorz skorzystał w upalną, lipcową sobotę (15 lipca). Wybrał się na imprezę do znajomych z Kamieńca Ząbkowickiego na Dolnym Śląsku. To tam doszło do zagadkowej tragedii. - Po godzinie 19 policja dostała zgłoszenie, że mężczyzna utopił się w przydomowym basenie – mówi nam prokurator Maciej Kroczak z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Dramatyczna akcja reanimacyjna

Ze zgłoszenia wynikało, że duchowny został wyłowiony i nie oddycha. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce reanimowali księdza, wezwano również karetkę pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po długiej akcji reanimacyjnej duchownemu udało się przywrócić czynności życiowe. - Był nieprzytomny, ale z wyczuwalnym tętnem – dodaje prokurator Kroczak.

Ksiądz trafił do szpitala w Polanicy-Zdroju, ale - niestety - nie udało się go uratować. Mimo wysiłku lekarzy zmarł po kilku dniach w piątek, 21 lipca.

Jak udało nam się ustalić, lekarze nie stwierdzili żadnych obrażeń ciała, wykluczyli również zawał serca czy udar mózgu. Jeden ze świadków miał zeznać, że duchowny w pewnym momencie powiedział, że musi się schłodzić. Rozebrał się i wszedł do basenu. Po kilkunastu minutach jeden z gości przyjęcia z przerażeniem stwierdził, że ksiądz pływa głową w dół.

W sprawie wciąż jest więcej pytań, niż odpowiedzi. Na wiele z nich mogłaby odpowiedzieć sekcja zwłok, ale ta nie została przeprowadzona.