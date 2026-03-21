Tajemnicze zaginięcie 55-latka. Wylądował w Polsce, do domu nigdy nie dotarł

Pan Andrzej Jankowski ma 55 lat. 5 marca powrócił do kraju z Anglii. Jego samolot wylądował na wrocławskim lotnisku. Zgodnie z ustaleniami, mężczyzna planował zatrzymać się w stolicy Dolnego Śląska na jeden lub dwa dni, a następnie udać się do miejscowości Ruszów w powiecie zgorzeleckim. Niestety, mężczyzna nigdy tam nie dotarł, a jego aktualne miejsce pobytu jest nieznane. Sprawą zajęła się policja, która wystosowała oficjalny komunikat.

Policja apeluje o pomoc

Funkcjonariusze ze Zgorzelca prowadzą intensywne poszukiwania i zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionego.

- Z posiadanych informacji wynika, że mężczyzna miał spędzić we Wrocławiu 1-2 dni i udać się do miejscowości Ruszów w powiecie zgorzeleckim, jednak nie dotarł do miejsca docelowego, a jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane

- przekazuje nadkom. Agnieszka Goguł, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.

Jego telefon milczy. Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza i apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginionego lub mają jakiekolwiek informacje na temat jego losu.

Rysopis i kontakt z policją

Bliscy oraz funkcjonariusze proszą o zwrócenie uwagi na osoby o podobnym wyglądzie. Pan Andrzej to szczupły szatyn o jasnych oczach. W dniu zaginięcia miał przy sobie bagaż.

Rysopis zaginionego:

Wzrost: 176 - 180 cm

Sylwetka: szczupła

Oczy: jasne

Włosy: krótkie, proste, szatyn

Znaki szczególne: Mężczyzna posiadał przy sobie walizkę.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogli widzieć pana Andrzeja na lotnisku, w komunikacji miejskiej lub w samym Wrocławiu:

- Wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu pod numerem tel. 47 87 322 00 lub pod numerem alarmowym 112

- apelują policjanci.

Mundurowi przypominają, że w takich sytuacjach liczy się każdy sygnał. Nawet pozornie błaha informacja, może okazać się kluczowa w odnalezieniu 55-latka.