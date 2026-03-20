W piątek, 20 marca, w okolicy wrocławskiego lotniska doszło do śmiertelnego wypadku na budowie.

27-letni pracownik zginął po potrąceniu przez ciężarówkę kierowaną przez innego pracownika.

Zarząd portu lotniczego złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom pana Dawida.

Śmiertelny wypadek na budowie lotniska. Nie żyje 27-latek

Wypadek miał miejsce w piątek, 20 marca na budowie, gdzie pracowano nad rozbudową wrocławskiego lotniska. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, ciężarówka potrąciła pieszego pracownika, co doprowadziło do jego śmierci. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym pogotowie ratunkowe i policję. Pomimo szybkiej interwencji i podjętej reanimacji, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować. Ciężarówką kierował innym pracownik firmy budowlanej, który najprawdopodobniej nie zauważył kolegi.

Prokuratura we Wrocławiu wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, które ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności i przyczyn tragedii. Będą badane m.in. kwestie przestrzegania przepisów BHP, stanu technicznego pojazdu oraz kwalifikacji kierowcy.

Zarząd lotniska we Wrocławiu złożył kondolencje

Do tragicznego wypadku odniósł się zarząd Portu Lotniczego Wrocław. W komunikacie umieszczonym w mediach społecznościowych zarząd poinformował, że ofiarą zdarzenia jest pracownik firmy Strabag - pan Dawid. Zarząd złożył kondolencje jego bliskim.

- Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku, w którym zginął jeden z pracowników firmy Strabag, pracujący przy rozbudowie naszego lotniska. W imieniu zarządu Portu Lotniczego Wrocław i wszystkich pracowników spółki, składamy najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim Pana Dawida - czytamy we wpisie umieszczonym na facebookowym profilu Portu Lotniczego Wrocław.

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie