Mistrz ceremonii poprowadzi pogrzeb Tomasza Komendy

Z pewnością nie tak miała potoczyć się ta historia. Tomasz Komenda w 2018 roku opuścił więzienie po 18 latach odsiadki za zbrodnię, której nie popełnił. Został potwornie skrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości i każdy kibicował mu, by po odzyskaniu wolności ułożył sobie życie i był szczęśliwy. Po prostu.

Niestety, okrutny los zakpił z wrocławianina raz jeszcze. Zapadł na śmiertelną chorobę – nowotwór płuc. Walczył z całych sił, niestety, bez powodzenia. Tomasz Komenda zmarł w środę, 21 lutego. Jego odejście wywołało wielkie poruszenie. Nic więc dziwnego, że wiele osób będzie chciało towarzyszyć mu w ostatniej, ziemskiej drodze.

Ostatnie pożegnanie Tomasza Komendy zaplanowano na poniedziałek, 26 lutego. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 12, w kaplicy cmentarza komunalnego przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu.

Nie będzie to jednak uroczystość, jaką znamy na co dzień. Nie będzie bowiem ani mszy świętej, ani uczestnictwa księdza. Pogrzeb Tomasz Komendy nie będzie katolicki. Będzie miał bowiem charakter świecki, a poprowadzi go Mistrz Ceremonii Pogrzebowej.

Jaki przebieg będzie miał pogrzeb Tomasza Komendy? Szczegółów nie ujawniono. Charakter takiej uroczystości zależy od ustaleń między rodziną i mistrzem ceremonii, zwanym również ceremoniarzem. To osoba, która ma doświadczenie i wiedzę o tym, jak zorganizować i przeprowadzić uroczystość, by godnie pożegnać zmarłego.

Świecka ceremonia pogrzebowa, podobnie jak uroczystość kościelna, może również charakteryzować się bogatą obrzędowością, na którą mogą składać się przemówienia, pożegnanie zmarłego, kondukt żałobny czy oprawa muzyczna. Jest pozbawiona natomiast wszelkich tradycji oraz symboli religijnych.

Po ceremonii pogrzebowej, trumna z ciałem Tomasza Komendy zostanie złożona do pojedynczego grobu na cmentarzu komunalnym. Jak przyznał Gerard Komenda za pośrednictwem portalu salon24.pl, ostatnią wolą jego brata było, by pogrzeb odbył się bez udziału mediów. - Jednocześnie prywatnie może przyjść każdy – przyznał mężczyzna.

