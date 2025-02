Tragiczny pożar we Wrocławiu. Jedna osoba zginęła w płomieniach

Liceum Ogólnokształcące nr III przy ul. Składowej to obecnie najlepsze liceum we Wrocławiu. Tak przynajmniej wynika z rankingu pisma „Perspektywy”, w którym „Trójka” zajęła 8. miejsce w Polsce - najwyższe spośród liceum w stolicy Dolnego Śląska. Wkrótce szkoła ma się stać również jedną z najnowocześniejszych placówek, nie tylko we Wrocławiu, ale i w Polsce. Wszystko za gruntownej przebudowy, która czeka szkołę.

Na razie miasto przedstawiło projektu przebudowy i rozbudowy „Trójki”, który wygrał w konkursie. Koncepcja przygotowana przez pracownię CH+Architekci zakłada stworzenie nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej i sportowej z ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi.

- Niespełna rok temu ogłosiliśmy konkurs na opracowanie koncepcji rozbudowy III LO. Spośród 13 prac konkursowych wybrana została ta, która w pełni spełnia nasze wymagania, a poprzeczka została zawieszona wysoko, bo to kompleksowa inwestycja. Również uwzględniona została kładka nad Odrą, która łącząc tę część miasta z Kępą Mieszczańską ma służyć wszystkim mieszkańcom Wrocławia – podkreśla Jolanta Wnęk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu.

W nowej części, która powstanie w miejscu obecnego bloku sportowego i łącznika oraz przyległego boiska, znajdą się m.in:

11 sal lekcyjnych,

blok sportowy o powierzchni ponad 1000 m kw., który obejmie pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness oraz nowoczesne zaplecze sanitarno-szatniowe,

sala konferencyjna na 100 osób,

gabinety specjalistyczne (m.in. psychologa i pedagoga), a także przestrzenie administracyjne i socjalne.

Projekt uwzględnia także modernizację istniejącego budynku – na powierzchni około 400 m kw., w którym powstaną m.in.:

nowe pracownie i sale lekcyjne,

biblioteka,

pomieszczenia socjalne.

- Ważnym elementem projektu jest też jasny i przestronny hall na styku starej i nowej części oraz szerokie i doświetlone korytarze na wyższych kondygnacjach rozbudowanej części szkoły. Będzie też winda, która obsługiwać będzie stara i nową część budynku – dodaje Jolanta Wnęk.

Poza tym, wokół szkoły zostaną wyremontowane wielofunkcyjne boiska, powstanie też miejsce do streetballa i siłownia plenerowa. Planowane są także nowe nasadzenia zieleni, podziemny parking dla samochodów oraz stojaki na rowery i hulajnogi.

Niestety, obecni uczniowie raczej z tych dobrodziejstw nie skorzystają. Pracownia CH+ Architekci ma teraz 12 miesięcy na przygotowanie dokumentacji projektowej, później zostanie ogłoszony przetarg, a następnie budowa.