Takie warunki będzie miał Maksymilian F. w celi. Mężczyzna strzelał w głowy policjantom

Maksymilian F. trafił do aresztu. W takich warunkach będzie żył

44-letni Maksymilian F. odpowie za zabójstwo dwóch policjantów, którym strzelił w głowy 1 grudnia. Obaj zmarli w szpitalu. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany. W jakich warunkach będzie żył do czasu procesu? To jasno regulują przepisy kodeksu karnego wykonawczego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także porządek wewnętrzny zakładu karnego.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych określa, jakie przedmioty mogą znajdować się w pomieszczeniach na terenie zakładu. Mowa m.in. o celach, salach widzeń, izolatkach, jadalniach, łaźniach.

Na co może liczyć osadzony w areszcie lub więzieniu? Wedle paragrafu pierwszego, takiej osobie wydaje się odzież, bieliznę, obuwie, pościel, środki higieny, środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych oraz sprzęt stołowy.

- Piżamy, koszule nocne, ręczniki i ścierki do wycierania naczyń wymienia się co tydzień lub częściej w zależności od potrzeb, odzież i obuwie w zależności od potrzeb, pościel co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb - czytamy w rozporządzeniu ministra.

Wśród wydawanych rzeczy są te podstawowe, jak np. koszulki, bluzy, kurki, buty etc. Zaś w przypadku środków higieny są m.in. płyn do mycia naczyń, płyn uniwersalny, mydło, krem do golenia, nożyk do golenia, szczoteczka do zębów itp.

Wyżywienie dla więźniów i aresztowanych

Jak wygląda wyżywienie w więzieniu? Nad właściwym przygotowaniem posiłków w każdej jednostce czuwa funkcjonariusz Służby Więziennej - szef kuchni. Więźniowie są angażowani do wszystkich czynności m.in. obierania warzyw czy podziału porcji żywnościowych. Obecnie kuchnie więzienne to nowoczesne zakłady żywienia zbiorowego, przygotowane do sprawnego przygotowania trzech posiłków dziennie, w niektórych jednostkach nawet dla 1000 osób. Wyposażono je wysokiej klasy urządzenia i sprzęt gastronomiczny, zaczynając od patelni i kotłów warzelnych aż po piece konwekcyjno-parowe. Wszystko oczywiście spełnia wymogi sanitarne systemu HACCP.

Skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden posiłek gorący. Wartość energetyczna posiłków, w ramach dziennego wyżywienia osadzonych zawiera nie mniej niż 2800 kcal dla osadzonych do 18-go roku życia oraz 2600 kcal dla pozostałych osadzonych.

- W przydzielanych racjach żywnościowych uwzględnienia się rodzaj wykonywanej pracy i wiek skazanego, a w miarę możliwości także wymogi religijne i kulturowe - podaje Służba Więzienna.

Ogółem jest siedem rodzajów posiłków dla więźniów, które są dostosowane m.in. do stanu zdrowia, rodzaju wykonywanej pracy czy wieku więźnia.

Rozporządzenie określa również minimalną stawkę dzienną, czyli wartość posiłku, która nie może być mniejsza niż 4 złote. W przypadku nieletnich osadzonych jest to 4,40 zł, posiłku lekkostrawnego 4,80 zł, posiłki cukrzycowe 5,70 zł, zaś posiłki dopasowane do stanu zdrowia osadzonego 5,80 zł. Co jedzą osadzeni w zakładzie? Służba Więzienna na swoje stronie podała przykładowy jadłospis posiłku podstawowego:

Śniadanie - herbata, chleb, margaryna, kiełbasa golonkowa

Obiad - zupa koperkowa z ryżem, gulasz wołowy, ziemniaki, surówka z ogórków, kompot

Kolacja - herbata, chleb, margaryna, mielonka prasowana