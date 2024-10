Tego boją się w Stroniu Śląskim po powodzi. Zmiotło im sąsiadów. "Ludzie zaczną uciekać"

"To, czego najbardziej się obawiam, to że ludzie zaczną stąd uciekać na zawsze. Mam znajomych, którzy mówią, że chcą tylko pozamykać ostatnie sprawy i będą się przeprowadzać. Bo czego tu mają szukać? Mnie też woda zabrała wszystko, jestem pół miliona złotych "w plecy". Wszystkie urządzenia, naczynia w 2/3 są wypełnione mułem i piaskiem. Nie wiem, co teraz robić. Ja się odnajdę wszędzie, ale byłem już za granicą i bardzo tęskniłem za tym miejscem, za domem, za ludźmi. Nie chcę wyjeżdżać, to tutaj jestem u siebie" - opowiada. Czytaj dalej pod materiałem wideo.