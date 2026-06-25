Weekend we Wrocławiu zapowiada się pod znakiem prawdziwie letniej, słonecznej aury, która z dnia na dzień będzie przybierać na sile. Mieszkańców czeka stabilna pogoda bez opadów i z niemal bezchmurnym niebem przez całe trzy dni. Kluczowym zjawiskiem będzie jednak fala gorąca. Termometry systematycznie będą wskazywać coraz wyższe wartości, a kulminacja upałów nastąpi w niedzielę.

Pogoda we Wrocławiu: 26-28 czerwca

Już piątek przyniesie do Wrocławia bardzo wysoką temperaturę, która w najcieplejszym momencie dnia sięgnie około 32 stopni Celsjusza. Będzie to idealny dzień dla miłośników słońca, ponieważ niebo pozostanie całkowicie bezchmurne. To zapowiedź bardzo ciepłego popołudnia, które zachęci do wypoczynku na zewnątrz. Noc z piątku na sobotę przyniesie umiarkowane ochłodzenie do około 16 stopni, co pozwoli na regenerację przed kolejnym gorącym dniem. Wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota z jeszcze wyższą temperaturą

W sobotę upał we Wrocławiu jeszcze bardziej się nasili. Termometry w ciągu dnia pokażą już około 33 stopnie Celsjusza, a słoneczna aura utrzyma się bez zmian. Brak chmur na niebie sprawi, że słońce będzie operować bardzo intensywnie przez wiele godzin. Noc również okaże się cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną utrzymującą się na poziomie około 18 stopni. Podobnie jak w piątek, wiatr pozostanie bardzo słaby, nie dając wytchnienia od wysokiej temperatury.

Niedziela to apogeum gorąca

Zwieńczeniem weekendu będzie niedziela, która przyniesie do Wrocławia prawdziwą falę gorąca. Prognozy wskazują, że będzie to najcieplejszy dzień, z maksymalną temperaturą sięgającą nawet 37 stopni Celsjusza. To wartości, które sprawią, że upał stanie się dominującym elementem pogody. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się na tropikalną, ponieważ temperatura nie spadnie poniżej 21 stopni. Słaby wiatr, wiejący z prędkością około 2 m/s, tylko spotęguje odczucie gorąca w mieście.

Jak spędzić taki weekend we Wrocławiu?

Nadchodzący weekend we Wrocławiu z pewnością będzie sprzyjał aktywnościom na świeżym powietrzu, jednak ze względu na bardzo wysokie temperatury warto rozsądnie planować czas. W godzinach największego nasłonecznienia, czyli w okolicach południa, najlepiej szukać schronienia w cieniu drzew w parkach lub odpoczywać w pobliżu miejskich akwenów wodnych. Bardziej intensywne zajęcia, takie jak sport czy dłuższe spacery, warto przełożyć na wczesny poranek lub późne popołudnie. Długie i bardzo ciepłe wieczory będą natomiast doskonałą okazją do spotkań ze znajomymi w plenerze, kiedy upał nieco zelżeje.

Dane pogodowe: OpenWeather