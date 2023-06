Po latach otworzyli sarkofag w kościele we Wrocławiu. W środku były trzy czaszki

Po co je wyciągnięto?

Przed zabójstwem Anastazji doszło do „wymiany”? Tajemnicze słowa Krzysztofa Rutkowskiego

Ostatnie chwile Anastazji na wyspie Kos. Jest nagranie

Ta potworna zbrodnia wstrząsnęła zarówno Polską, jak i Grecją. 27-letnia Anastazja Rubińska została zamordowana na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w hotelu ze swoim chłopakiem. Zarzuty porwania, gwałtu i morderstwa usłyszał Salahuddin S. z Bangladeszu. 32-latek nie przyznaje się do winy, ale wydaje się, że śledczy z każdym dniem mają mocniejsze dowody.

Tymczasem w greckich pojawiło się kolejne wideo, na którym widać Anastazję z 32-Banglijczykiem na motocyklu. Wszystko wskazuje na to, że były to ostatnie chwile, może godziny, życia młodej Polki.

Na nagraniu z monitoringu, które opublikowała publiczna stacja ERT, podczas przejazdu motocykla jest godzina 00:08, we wtorek, 13 czerwca. Według właściciela domu zegar na monitoringu spieszył się o ponad godzinę. Tak naprawdę, był wtedy jeszcze poniedziałek, 12 czerwca, około godz. 23. Właśnie wtedy Anastazja opuściła z 32-latkiem jego mieszkanie. Pojechali oni wtedy w kierunku opuszczonego domu, gdzie miało dojść do gwałtu i morderstwa.

Jak informuje stacja ERT, monitoring zarejestrował również jak Banglijczyk dwa dni później szedł w kierunku miejsca, w którym prawdopodobnie popełniono morderstwo, a następnie wrócił po 11 minutach.

Nagranie to kolejny klocek układanki, która – miejmy nadzieję – doprowadzi śledczych do rozwikłania wszelkich niejasności dotyczących okrutnego zabójstwa wrocławianki. Bo, choć coraz więcej wiadomo na temat okoliczności zdarzenia, wciąż wiele rzeczy jest zagadką. Choćby to, ilu było sprawców i czy ktoś pomagał głównemu podejrzanemu.

Przypomnijmy, że Anastazja zaginęła w poniedziałek, 12 czerwca. W niedzielę, 18 czerwca, znaleziono jej ciało, około kilometra od domu Salahuddina S.