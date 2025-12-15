Wypadek samochodowy w pobliżu Szklarskiej Poręby z udziałem obywateli Niemiec.

Toyota wpadła w poślizg, dachowała i została przygnieciona przez dwa ścięte drzewa.

Jakie obrażenia odnieśli pasażerowie i dlaczego kierowca został ukarany wysokim mandatem?

Wypadek pod Szklarską Porębą. Auto dachowało, przygniotły je drzewa

Wszystkie pięć osób podróżujących terenową toyotą, które uległy wypadkowi, zostały zabrane do szpitala. To dwóch dorosłych obywateli Niemiec i troje dzieci jednego z mężczyzn, którzy nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu - skończyło się na ogólnych potłuczeniach. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, do zdarzenia doszło w niedzielę, 14 grudnia, ok. godz. 11.30, na drodze wojewódzkiej nr 358 między Szklarską Porębą a Świeradowem.

- 40-letni obywatel Niemiec, kierujący Toyotą, przewożąc czterech pasażerów, podczas manewru wyprzedzania wpadł w poślizg na oblodzonej nawierzchni, wypadł z drogi do lasu, ściął dwa świerki i dachował - poinformowali mundurowi.

To nie wszystko, bo oba drzewa przygniotły pojazd, co znacznie utrudniło akcję ratunkową. Prowadzący auto mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 5 tys. zł i 12 punktami karnymi, ponieważ według ustaleń policji nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.