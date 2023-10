Tłumy w kolejce do głosowania we Wrocławiu. Ludzie czekają godzinę. Jaka jest frekwencja?

Czy to ostatni raz?

Jak sprawdzić swoją komisję wyborczą? Sprawdź, gdzie możesz głosować we Wrocławiu

Wybory 2023 na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy głosują. Kto dostanie się do Sejmu i Senatu?

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała najnowsze informacje dotyczące frekwencji wyborczej na godz. 12:00. W całym kraju frekwencja wyniosła 22,59 proc. W województwie dolnośląskim frekwencja wyniosła dokładnie 21,51 proc. Do godz. 12:00 zagłosowało 464 358 osób. W stolicy Dolnego Śląska frekwencja w południe była na poziomie 23,76 procent. We Wrocławiu do tej pory zagłosowało 117 411 osób.

Głosowanie przebiega bez większych zakłóceń. Cisza wyborcza nie jest wydłużona

We Wrocławiu głosowanie przebiega spokojnie. Nie ma poważnych incydentów. Jedno zdarzenie dotyczyło awarii prądu w lokalu wyborczym na terenie gminy Bolesławiec. Problem został już jednak rozwiązany. Dolnośląska policja informuje naszą redakcję, że na tę chwilę nie ma incydentów związanych z zakłócaniem ciszy wyborczej.

Ogromne kolejki do lokali wyborczych we Wrocławiu

Mieszkańcy Wrocławia informują naszą redakcję o długich kolejkach do lokali wyborczych na terenie stolicy Dolnego Śląska. Tak jest m.in. na wrocławskim osiedlu Jagodno oraz osiedlu Krzyki.

- Wrocław głosuje. Żeby oddać swój głos musiałem postać w kolejce około 40 minut - informuje nas mieszkaniec Jagodna. Przesłał nam zdjęcie, na którym widać bardzo długą kolejkę do Obwodowej Komisji Wyborczej numer 147 przy ul. Jagodzińskiej 15. Podobnie jest na ulicy Skarbowców 8 (Obwodowa Komisja Wyborcza numer 158). Tu także trzeba swoje odstać.

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu 2023 potrwa do godz. 21:00. Wówczas poznamy pierwsze sondażowe wyniki. Zapraszamy do śledzenia informacji na bieżąco w serwisie Super Expressu .