Mrówkowiec we Wrocławiu: blok, którego nie da się przeoczyć

Wrocławski Mrówkowiec to blok mieszkalny, stojący przy ul. Drukarskiej 31–47, od lat przyciąga uwagę mieszkańców i gości miasta. To jeden z tych budynków, które, choć nie zachwycają klasycznym pięknem, to mają w sobie niezwykłą siłę oddziaływania. Co ciekawe, to także jeden z tych obiektów na mapie miasta, który jedni mijają obojętnie, inni fotografują, a jeszcze inni wspominają z nostalgią. Jaką ma historię oraz jak wygląda?

Ikona wrocławskiego modernizmu

Mrówkowiec powstał w latach 60. XX wieku, czyli w okresie PRL-u, kiedy architektura mieszkaniowa miała spełniać konkretne zadania: zapewniać jak największą liczbę lokali, rozwiązywać problemy mieszkaniowe szybko i masowo, a jednocześnie trzymać się standardów narzucanych przez ówczesną urbanistykę. Estetyka była więc sprawą drugorzędną - priorytetem była funkcjonalność, dostępność i ekonomia wykonania.

Doskonale w tę filozofię wpisuje się Mrówkowiec, będący gigantem mieszkaniowym we Wrocławiu. Obiekt posiada aż 235 metrów długości, 11 pięter, 590 mieszkań i może pomieścić nawet 3 tys. mieszkańców. Właśnie tyle osób miało mieszkać w bloku w jego szczytowym okresie - obecnie liczba ta nieco się zmniejszyła i oscyluje między 2 a 2,5 tysiąca mieszkańców.

Wrocławski Mrówkowiec dziś

Jak wiele budynków z lat 60., również i Mrówkowiec przeszedł szereg modernizacji, dzięki czemu zyskał drugie życie. Dziś to już nie tylko monumentalny reliktem PRL-u, ale element miasta, który stale przypomina o tym, jak zmieniał się Wrocław i jak wyglądała codzienność mieszkańców kilkadziesiąt lat temu.

