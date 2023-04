To już koniec CeTA we Wrocławiu. Co teraz będzie przy Wystawowej?

Z ostrej broni mierzył do ratowników, którzy przyszli mu z pomocą

70 lat Wytwórni Filmów Fabularnych

Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu rozpoczęła działalność jako samodzielna jednostka 1 stycznia 1954 roku. We wrocławskiej wytwórni swoje debiutanckie filmy pełnometrażowe realizowali uznani polscy reżyserzy m.in. Andrzej Wajda („Pokolenie” 1955 r.), Wojciech Jerzy Has („Pętla” 1957 r.) i Kazimierz Kutz („Krzyż Walecznych” 1959 r.).

Przez niemal 60 lat w WFF zrealizowano prawie 500 produkcji, filmów i seriali, w tym takie tytuły, jak: „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy, trylogia „Sami swoi” Sylwestra Chęcińskiego, „Rękopis znaleziony w Saragossie” i „Lalka” i „Czterej pancerni i pies” Konrada Nałęckiego. W wytwórni pracowała ponadto plejada najlepszych polskich operatorów, montażystów, scenografów, kostiumografów, dźwiękowców i aktorów.

CeTA zamiast WFF

W 2011 r. wytwórnia została przekształcona w Centrum Technologii Audiowizualnych (CeTA). Jako sukcesor WFF instytucja od kilkunastu lat wspiera produkcję filmową, w tym takie tytuły jak nominowany do Oscara „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Dolina Bogów” i „Brigitte Bardot cudowna” Lecha Majewskiego, „Republika dzieci” Jana Jakuba Kolskiego, „Żużel” Doroty Kędzierzawskiej, „Powrót do tamtych dni” Konrada Aksinowicza, „Prorok” Michała Kondrata, „Święty” Sebastiana Buttnego, a w ubiegłym roku także film „Podróż zimowa” Alex Helfrecht.

CeTA realizuje również projekty edukacyjne w obszarze kinematografii, a także działania upamiętniające WFF m.in. poprzez renowację kostiumów filmowych oraz digitalizację taśm dźwiękowych.

Powrót do historycznej nazwy

Dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych dr Robert Banasiak podkreśla, że pamięć o wytwórni jest wciąż żywa, a jej nazwa nadal funkcjonuje, nie tylko we wspomnieniach byłych pracowników i starszego pokolenia twórców, ale również wśród młodych filmowców i przedstawicieli branży, miłośników polskiego kina i mieszkańców miasta. - Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu to marka z dużą renomą, bogatym dorobkiem i wieloletnią tradycją, którą od 2011 r. kontynuujemy i będziemy kontynuować, teraz już pod przywróconą nazwą – zapewnił.