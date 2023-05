Młode kobiety uciekły przed wojną. We Wrocławiu spotkał je straszny los

Pani Nina ratowała mężczyznę, który wpadł do fosy. Gapie wyciągnęli telefony i nagrywali

Legnica. Zwłoki w budynku po starej mleczarni

Przypomnijmy, że do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę, 13 maja. Ludzkie zwłoki, w znaczymy stopniu rozkładu, zostały znalezione w ruinach byłej mleczarni, w okolicy wału Kaczawy na ulicy Konduktorskiej w Legnicy. Ciało było zawinięte w materiał.

Legnicka prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa, a ciało skierowano na sekcję, która rozpoczęła się w poniedziałek (15 maja).

Ze wstępnych ustaleń sekcji wynika, że zwłoki należą do kobiety w średnim wieku. - To kobieta szczupła i niewysoka - powiedziała prok. Lidia Tkaczyszyn, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy, dementując wcześniejsze informacje medialne, że znalezione ciało to zwłoki dziecka.

Prok. Tkaczyszyn podkreśliła we wtorek (16 maja), że sekcja zwłok nadal trwa i na razie nie znana jest przyczyna zgonu kobiety. - Ustalamy też tożsamość tej kobiety. Przy ciele nie znaleziono żadnych dokumentów – powiedziała prokurator.

Do sprawy wrócimy.