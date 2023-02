„To nie są rurki z kremem”. Zoo we Wrocławiu szuka opiekuna drapieżników

Uciekł policjantom radiowozem, którym przyjechali na interwencję. To były funkcjonariusz

- Na wstępie ostrzegamy. To nie są rurki z kremem. Młodszy opiekun/opiekunka ssaków drapieżnych poszukiwany. Wymagana ponadprzeciętna odpowiedzialność, odporność na stres, zdolność koncentracji oraz zamiłowanie do pracy ze zwierzętami – informuje Zoo we Wrocławiu na swoim facebookowym profilu.

Jakie jeszcze wymagania musi spełniać kandydat na opiekuna drapieżników? W ogłoszeniu o naborze czytamy m.in.:

wykształcenie co najmniej średnie; preferowane zootechniczne, biologiczne lub weterynaryjne;

dobry stan zdrowia, pozwalający na pracę fizyczną w zmiennych warunkach atmosferycznych, wymagającą jednocześnie koncentracji i odporności na stres;

umiejętność pracy w zespole, umiejętność samoorganizacji pracy, komunikatywność, dyspozycyjność;

doświadczenie i zamiłowanie do pracy ze zwierzętami.

Zakres obowiązków:

opieka nad powierzonymi zwierzętami: obserwacja zwierząt, przygotowanie karmy, karmienie zwierząt, sprzątanie pomieszczeń i wybiegów oraz dbałość o wystrój obiektów i wzbogacanie środowiska dla zwierząt;

praca wykonywana jest również w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy.

Aplikować można do 19 lutego. Tymczasem do 5 lutego można składać dokumenty w naborze na młodszego opiekuna zwierząt w wydziale ssaków naczelnych.

Więcej szczegółów na temat aplikowanie na oba stanowiska można znaleźć na stronie wrocławskiego Zoo.