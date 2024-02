Co dalej z Trzonolinowcem?

Pod koniec 2023 roku łódzka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu przeciwko Tomaszowi Komendzie. - 28 grudnia ub.r. Prokuratura Okręgowa w Łodzi wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie dotyczącej zarówno niedopełnienia obowiązków służbowych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, jak i sędziów oraz ławników Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Przyczyną umorzenia postępowania w każdym z tych zakresów był brak znamion czynów zabronionych – mówi Tomasz Szczepanek, zastępca rzecznika Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Przypomnijmy, że łódzka prokuratura okręgowa zajęła się tą sprawą w marcu 2018 r. Śledczy mieli sprawdzić m.in., czy nie dochodziło do tworzenia fałszywych dowodów, które ukierunkowywałyby postępowanie przeciwko osobie niewinnej, bądź zatajania dowodów niewinności. Sprawa była badana także pod kątem ewentualnego poplecznictwa i bezprawnego pozbawienia mężczyzny wolności.

Po niespełna sześciu latach śledczy uznali, że nie ma winnych tego, że wrocławianin trafił na 25 lat za kraty, z czego aż 18 spędził w celi, w której przeżył piekło. - Przyczyną umorzenia postępowań w zakresie czynów, które miałyby być popełnione przez prokuratorów, sędziów i ławników był fakt, że nie mieli oni świadomości nieprawidłowości, których dopuszczono się przy wydawaniu opinii biegłych powołanych w tej sprawie. Obie opinie – dotyczące śladów uzębienia i zapachowych – zostały wydane w sposób nieprawidłowy – tłumaczy prok. Szczepanek.

Konsekwencji nie poniosą również osoby - zarówno ze służby więziennej, jak i współosadzeni - które znęcały się nad Tomaszem Komendą podczas jego pobytu w areszcie i więzieniu. W tym przypadku nie udało się zdobyć wystarczających dowodów albo wykryć sprawców.

Zażalenie na decyzję

To jednak jeszcze nie koniec sprawy. Pełnomocnik Tomasza Komendy złożył bowiem zażalenie na decyzję Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Biorąc pod uwagę logikę i doświadczenie życiowe, trudno sobie wyobrazić, że nie ma odpowiedzialnych za skazanie Tomasza Komendy – powiedział Gazecie Wyborczej Wrocław mec. Paweł Matyja, dodając, że istotna jest także kwestia złego stanu zdrowia jego klienta, która najprawdopodobniej w ogóle nie była badana przez prokuraturę.

- Tomasz Komenda spędził niewinnie w więzieniu blisko dwie dekady. Uważam, że należy mu się pełne wyjaśnienie tej sprawy – zaznaczył.