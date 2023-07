Ruszył proces

Tomasz zginął od ciosów naćpanego ochroniarza. Osierocił dwójkę dzieci

tas Marcin Torz 17:13

Tomasz Mockało zginął tragicznie pod dyskoteką w Lubaniu. Śmierć nastąpiła po tym, jak uderzył go Przemysław J. - naćpany ochroniarz lokalu. Do dramatu doszło w październiku 2021 roku, ale dopiero we wtorek, 18 lipca, ruszył proces w tej bulwersującej sprawie.