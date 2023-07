Smutny widok

Poruszające zdjęcie na grobie Anastazji. Wymowny gest. Łzy same płyną do oczu

Anastazja Rubińska, która została zamordowana na greckiej wyspie Kos, w sobotę (15 lipca) została pochowana na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Na grobie znalazło się poruszające zdjęcie 27-latki. Tak właśnie zapamiętają ją bliscy. Na ten widok łzy same płyną do oczu.