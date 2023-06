i Autor: KOSTV.GR; Facebook; Shutterstock

Czy to zgubiło wrocławiankę?

Ohydne odkrycie w telefonie Banglijczyka. Tego szukał przed spotkaniem Anastazji. Aż robi się słabo!

tas 12:32 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Śledczy prowadzący sprawę morderstwa Anastazji odzyskali kolejne dane z telefonu Banglijczyka podejrzanego o zbrodnię. Wyłaniają się z nich ohydne informacje o tym, czego 32-latek szukał w sieci tuż przed spotkaniem Anastazji. Czy to miało wpływ na to, co stało się po spotkaniu mężczyzny z 27-latką?