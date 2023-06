i Autor: Shutterstock; Kosnews24.gr; Facebook

Kiedy zacznie się proces?

Banglijczyk zesłany do najcięższego więzienia. To, co robią tu osadzonym, nie mieści się w głowie

tas PAP 10:14

32-letni Salahuddin S. z Bangladeszu oskarżony o zamordowanie Anastazji Rubińskiej opuścił wyspę Kos, gdzie doszło do makabrycznej zbrodni. Trafił do więzienia Korydallos w Pireusie, które uważane jest za najcięższe w całej Grecji.