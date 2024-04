Totalna zima pod koniec kwietnia. Tutaj było minus 10 stopni! Co z majówką?

Czegoś takiego jeszcze nie było! We Wrocławiu stanął schowkomat. Ale to niejedyne nowoczesne rozwiązanie

Ponad - 10 stopni C na Dolnym Śląsku

Majówka zbliża się wielkimi krokami, ale na razie pogoda nie rozpieszcza mieszkańców wielu regionów w Polsce. Mało kto się spodziewał tak niskich temperatur pod koniec kwietnia. Minionej nocy (we wtorek, 23 kwietnia) na Dolnym Śląsku odnotowano ponad – 10 st. C.

- Miał być i jest, dwucyfrowy mróz w Karkonoszach. O czwartej rano na Śnieżce było -10,4 st. C, a o szóstej -10,1 st. C – poinformował Karkonoski Park Narodowy na swoim profilu na Facebooku.

Niewiele cieplej było w pobliskiej Jelenie Górze, gdzie termometry wskazały -7,2 st. C. To była najzimniejsze miejsce w Polsce. W Karkonoszach zresztą, choć sezon zimowy właśnie dobiega końca, zima nie odpuszcza. Temperatura nie rozpieszcza również mieszkańców innych regionów kraju.

Prognoza pogody na wtorek, 23 kwietnia

We wtorek w ciągu dnia w północnej połowie kraju będzie deszcz, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Temperatura maksymalna od 7°C, 8°C w północnej i zachodniej części Polski do 11°C, 12°C na południowym wschodzie, nad morzem i na Suwalszczyźnie nieco chłodniej 5°C, 6°C.

W nocy z wtorku na środę (23/24 kwietnia) znów będzie bardzo zimno. Temperatura minimalna od -3 st. C na Kaszubach, około 0 st. C w północno-zachodniej Polsce i na Przedgórzu Sudeckim, 3 st. C od Podlasia po Dolny Śląsk, a do 7 st. C, 8 st. C na krańcach południowo wschodnich.

Jaka pogoda na majówkę?

IMGW prognozuje, że przymrozki w różnych częściach kraju mogą utrzymać się do czwartku (25 kwietnia). Później zacznie się ocieplenie.

