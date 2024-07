Tragedia kopalni w Lubinie! 41-letni górnik nie żyje

Powiedział, że Aleksandra wyszła z domu po kłótni. Ciało 38-latki w lesie, ale to mąż miał ją zabić!

Kolejne dramatyczne zdarzenie w polskim górnictwie! Tragiczne wiadomości docierają z Dolnego Śląska. W należących dla KGHM Zakładach Górniczych Lubin zginął jeden z pracowników. Jak wynika z komunikatu kopalni oraz doniesień Polskiej Agencji Prasowej, mężczyzna został trafiony kawałkiem skały, która nagle odpadła z bocznej ściany wyrobiska. Został uderzony tak niefortunnie, że niestety zmarł. 41-latek był operatorem samojezdnej maszyny górniczej.

Żałoba w oddziałach KGHM. "W związku ze zdarzeniem powołana została komisja do wyjaśnienia przyczyn tego wypadku"

„Dzisiaj, w Zakładach Górniczych Lubin, doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 41-letni pracownik KGHM. We wszystkich oddziałach spółki wprowadzono trzydniową żałobę" - czytamy w komunikacie na stronie KGHM Polska Miedź. "W związku ze zdarzeniem powołana została komisja do wyjaśnienia przyczyn tego wypadku. W skład komisji wchodzą m.in. eksperci z Wyższego Urzędu Górniczego oraz przedstawiciele KGHM” – podano również w komunikacie.

Dzisiaj, w Zakładach Górniczych Lubin, doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 41-letni pracownik KGHM. We wszystkich oddziałach spółki wprowadzono trzydniową żałobę.Więcej - https://t.co/4WyKqz73GK pic.twitter.com/ndvLystIhF— KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) July 13, 2024

