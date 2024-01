„Był nieumyty, cały we krwi”. Noworodek w oknie życia we Wrocławiu

Tragiczny wypadek w Karkonoszach. Nie żyją dwie osoby, które spadły ze zbocza Śnieżki. - Ratownicy przekazali, że dotarli do dwóch osób; niestety, nie żyją. Trzecia jest poszukiwana - powiedziała PAP rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze Edyta Bagrowska.

Na miejscu są czescy i polscy ratownicy. Wysłano tam m.in. trzy śmigłowce.

Do tego wypadku doszło we wtorek (30.01) około godz. 14. Trzy osoby zsunęły siętzw. rynną śmierci ze zbocza Śnieżki do Kotła Łomniczki w Karkonoszach.