Tragedia w kopalni Rudna. Nie żyje górnik ranny w wyniku osunięcia skał

KGHM potwierdza tragiczną informację

Tragiczne informacje przekazała spółka KGHM Polska Miedź S.A. W oficjalnym komunikacie poinformowano o śmierci 43-letniego górnika, który był ofiarą wypadku w Zakładach Górniczych Rudna. Mimo wysiłków lekarzy, mężczyzny nie udało się uratować. W związku z tą tragedią zarząd KGHM podjął decyzję o wprowadzeniu żałoby.

- Z przykrością informujemy, że zmarł górnik poszkodowany w wyniku osunięcia się skał, które miało miejsce we wtorek 22 września br. w Zakładach Górniczych Rudna. Zmarły miał 43 lata. Decyzją Zarządu KGHM wprowadzono trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. Rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim naszego zmarłego kolegi składamy wyrazy głębokiego współczucia

- czytamy w oficjalnym komunikacie spółki.

Wypadek w kopalni Rudna

Przypomnijmy, do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 22 września, na terenie Zakładów Górniczych Rudna. W jednym z rejonów kopalni doszło do nagłego oberwania się mas skalnych. W wyniku tego zdarzenia jeden z pracowników został poszkodowany i przetransportowany do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się ocalić.

Przyczyny tragedii wyjaśni specjalna komisja

Szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego wypadku są obecnie przedmiotem badania specjalnie powołanej do tego celu komisji. Jej zadaniem będzie dokładne zbadanie wszystkich czynników, które doprowadziły do osunięcia się skał i śmierci górnika.