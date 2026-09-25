Strzelił policjantowi w głowę. 33-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Usiłowanie zabójstwa i groźba dożywocia

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu postawiła oficjalne zarzuty 33-letniemu mieszkańcowi Kraśnika Górnego, który wczoraj postrzelił funkcjonariusza policji. Jak informuje Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz nielegalnego posiadania broni. Napastnikowi grozi najwyższy wymiar kary - od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

- Zarzut usiłowania zabójstwa i czynnej napaści, na wykonującego czynności służbowe, funkcjonariusza Policji. Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu, wszczęła śledztwo, przeciwko 33-letniemu mieszkańcowi Kraśnika Górnego. Mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa i czynną napaść, na funkcjonariusza Policji, podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, a także o nielegalne posiadanie broni palnej

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Sprawca przyznał się do winy. Był już karany za broń

To nie wszystko. Jak się okazuje, mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Prokuratura ujawniła również szokujące fakty z jego przeszłości. 33-latek był już wielokrotnie karany sądownie na terenie Niemiec. Co istotne, jedna z kar dotyczyła przestępstw związanych z bronią.

- Podejrzany był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie na terenie Niemiec, między innymi w 2024 roku, przez Sąd w Bautzen, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej, części i elementów tej broni oraz amunicji

- informuje prokuratura.

Stan policjanta bardzo ciężki. Będzie wniosek o areszt

Prokuratura podała również nowe informacje na temat stanu zdrowia rannego policjanta. Niestety, stan 29-letniego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Doznał on rany postrzałowej głowy, która stanowi chorobę realnie zagrażającą życiu. Sprawca strzelał z pistoletu samopowtarzalnego Browning HP kal. 9mm, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia policjanta.

Prokurator Rejonowy w Bolesławcu skierował już do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Decyzja w tej sprawie zapadnie wkrótce.