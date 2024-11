i Autor: policja.pl

Rozpoczęli służbę tego samego dnia

Tragiczny finał policyjnego pościgu! Zginęli dwaj młodzi policjanci

To dramatyczne w skutkach zdarzenie wstrząsnął całą Polską. 9 listopada 2001 r. dwaj policjanci ścigali kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. Niestety nagle doszło do wypadku. Starszego posterunkowego Jarosława Norberczyka i starszego posterunkowego Macieja Brzezińskiego nie udało się uratować...