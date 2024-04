i Autor: Policja Wrocław

Groza w Sobótce

Tragiczny finał sąsiedzkiej kłótni. 39-latek sięgnął po nóż. Powód może szokować

Konflikty sąsiedzkie nie należą do rzadkości i czasem wyzwalają niezdrowe emocje. Jednak to, co stało się w Sobótce pod Wrocławiem, nie mieści się w głowie. W ruch poszedł bowiem nóż i doszło do tragedii.