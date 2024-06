Legnica. Akt oskarżenia w sprawie znanego trenera trafił do sądu

Te wieści na mieszkańców Legnicy spadły jak grom z jasnego nieba. W październiku 2023 roku Piotr K., znany i ceniony w mieście trener szachów, pedagog i wychowawca młodzieży, został zatrzymany przez policję i usłyszał poważne zarzuty pedofilskie. Do sądu został właśnie skierowany akt oskarżenia w tej odrażającej sprawie.

Według śledczych, trener miał przynajmniej kilkanaście razy doprowadzić do obcowania płciowego osobę poniżej 15. roku życia, przy czym wykorzystał fakt zależności, ponieważ był jej nauczycielem i trenerem.

- Prócz tego w latach 2018-2020 także inną małoletnią osobę doprowadził do innej czynności seksualnej i sam też taką czynność jej wykonał. Oskarżonemu grozi za te czyny do 15 lat więzienia – informuje prok. Liliana Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Piotrowi K. przedstawiono też dwa inne zarzuty, zagrożone już niższą karą. Pierwszy to posiadanie ponad 1,1 tys. plików pornograficznych umieszczonych na tablecie, dysku zewnętrznym i innych nośnikach elektronicznych. Grozi za to pięć lat więzienia. Drugi zarzut to pokazywanie pornografii małoletnim, za co maksymalna kara to trzy lata więzienia.

- Biegli psychiatrzy, psychologowie potwierdzili po badaniu podejrzanego, że ma on zaburzenia preferencji seksualnych w postaci pedofilii. Wymaga to leczenia, ale może się ono odbyć dopiero po odbyciu kary. Podejrzany cały czas przebywa w areszcie – dodaje prokurator.

Prokurator będzie domagać się przed sądem także zakazu pracy z młodzieżą i nieletnimi.