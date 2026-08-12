Trzęsienie ziemi w Polsce! Ziemia zatrzęsła się nad ranem. "Mocno zabujało"

Wstrząs na Dolnym Śląsku. Ziemia zatrzęsła się nad ranem

W środę, 12 sierpnia, mieszkańcy części Dolnego Śląska mogli odczuć poranny wstrząs sejsmiczny. Zdarzenie zostało zarejestrowane około godziny 5:45 w rejonie Lubina. Informację potwierdziło Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).

Według późniejszej aktualizacji EMSC wstrząs miał magnitudę 3,1. Jego epicentrum znajdowało się około 24 km na północny zachód od Lubina.

EMSC początkowo podało magnitudę 4,3

Pierwsze dane dotyczące zdarzenia wskazywały na silniejszy wstrząs. EMSC przekazało wówczas:

"[Trzęsienie ziemi] (wstrząs) potwierdzone przez dane sejsmiczne.Wstępne informacje: magnituda 4,3. 18 km na północny zachód od Lubina (Polska), czas lokalny 05:45:17."

Później parametry zdarzenia zostały skorygowane. W zaktualizowanym komunikacie centrum sejsmologiczne wskazało:

"[Trzęsienie ziemi] (wstrząs) o magnitudzie 3,1 wystąpiło 24 km na północny zachód od Lubina (Polska), 29 minut temu, o 05:45:16 czasu lokalnego."

Oznacza to, że ostatecznie jako właściwą magnitudę wskazano 3,1, a nie 4,3. EMSC zwróciło również uwagę na bardzo zbliżoną godzinę rejestracji obu wskazań.

Mieszkańcy opisują, co poczuli

Informacja o porannym wstrząsie szybko pojawiła się w internecie. W komentarzach mieszkańcy opisywali swoje doświadczenia i potwierdzali, że drgania były dla nich odczuwalne.

Jedna z osób napisała:

"Obiszów mocno zabujało"

Inny mieszkaniec relacjonował:

"Ładnie zabujało, aż sie przebudziłem"

Takie relacje wskazują, że przynajmniej część osób przebywających w okolicy odczuła poranne drgania.

Na ten moment nie ma informacji o ewentualnych szkodach związanych z porannym wstrząsem. Nie pojawiły się również dane wskazujące na poważniejsze konsekwencje zdarzenia.