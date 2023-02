Wałbrzych. Trzy nastolatki zaatakowały 16-latka

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, 17 lutego, wieczorem w rejonie jednej z wałbrzyskich galerii handlowych. Policjanci o zdarzeniu dowiedzieli się dzień później, 18 lutego, kiedy poszkodowany zgłosił przestępstwo.

- Według relacji 16-latka, najpierw pomiędzy nim, a uczestniczkami zdarzenia, doszło do przepychanki słownej i szarpaniny. Następnie nastolatki zaatakowały go, bijąc po całym ciele - - relacjonuje kom. Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu.

Młody wałbrzyszanin zdołał się uciekł, ale agresywne młode kobiety nie dały za wygraną. Dopadły swoją ofiarę pobliskim przystanku. - Ponownie go pobiły i ukradły telefon komórkowy. Wtedy jednak użyły do popełnienia kolejnego przestępstwa także szklanej butelki, którą 16-latek trafiony został w głowę – dodał kom. Marcin Świeży.

Jak się później okazało, za napadem stały trzy dziewczyny w wieku 18, 17 i 15 lat. - W wyniku pracy operacyjnej 17- i 18-latka zostały zatrzymane w poniedziałek (20 lutego) wieczorem. Towarzysząca im w przestępczym procederze 15-latka została zatrzymana we wtorek (21 lutego). W toku dalszych czynności śledczy odzyskali skradziony telefon – wyjaśnił rzecznik wałbrzyskiej policji.

Starsze agresorki usłyszały zarzuty, a prokuratur zastosował w stosunku do nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Za swoje czyny odpowiedzą teraz przed sądem, a kara, jaka może im grozić, to nawet do 12 lat pozbawienia wolności. O losie nieletniej 15-latki zadecyduje natomiast sąd rodzinny.