Do tragicznego zdarzenia doszło w środę, 13 grudnia, ok. godz. 20 na ul. Pilczyckiej we Wrocławiu. Trzy osoby zostały potrącone przez autobus MPK linii 127. Jak informuje kom. Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji, „osoby te przebiegały na czerwonym świetle po pasach”.

W wypadku ucierpiało dwóch mężczyzn i kobieta, w wieku od 20 do 40 lat. - Poszkodowani odnieśli obrażenia wielonarządowe, które skutkowały natychmiastowym przewiezieniem do szpitala. Niestety, ich stan jest zagrażający życiu – wyjaśnia Wojciech Jabłoński.

Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. - W tej chwili policjanci dokładnie ustalają przebieg i okoliczności tego zdarzenia, zabezpieczony jest monitoring, weryfikujemy też informacje od bezpośrednich świadków. W sprawie toczy się postępowanie – dodaje kom. Jabłoński.

Sprawdzany jest m.in. stan techniczny pojazdu. Na podstawie monitoringu będzie można określić, jaka była reakcja kierowcy w trakcie wypadku.

Przy okazji MPK Wrocław apeluje do pasażerów oraz pieszych, by rozglądali się uważnie przed przejściem, oderwali wzrok od ekranu telefonu, upewniali się, że nie jedzie tramwaj czy inny pojazd. Przewoźnik podkreśla, że podczas jazdy na rowerze, bardzo ryzykowne jest nagłe zmienianie kierunków jazdy bez wyraźnej sygnalizacji, czy wjeżdżanie z dużą prędkością na przejazdy dla rowerzystów. MPK przypomina również, że w sytuacji, gdy spotykamy się z tramwajem na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej i znaków, pojazd szynowy ma pierwszeństwo.