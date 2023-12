Zdewastowali świecznik chanukowy i spalili flagę! Zrobili to w sercu miasta

Pogrzeb Ireneusza Michalaka. Komendant zwrócił się do dzieci zamordowanego policjanta. Te słowa wyciskają łzy

Wrocław. Zniszczyli chanukowy świecznik i spalili flagę

Do szokującego zdarzenia doszło w czwartek, 14 grudnia, wieczorem w ścisłym centrum Wrocławia. O sprawie poinformował w mediach społecznościowych Jacek Sutryk. - Wierzyłem do końca, że nikt nie będzie chciał, i nawet przez myśl mu nie przejdzie, by „dorównać” posłowi Braunowi i jego gaśnicy sprzed kilku dni w polskim Parlamencie. Myliłem się jednak – rozpoczął swój wpis prezydent Wrocławia.

- Wczoraj w godzinach wieczornych 5 zamaskowanych bandytów dokonało dewastacji świecznika Chanukowego stojącego na ul. Oławskiej. Weszli na konstrukcję świecznika, wyciągnęli flagę Izraela, podpalili ją, a następnie dwóch z nich przewróciło konstrukcję dziewięcioramiennego świecznika, po czym wszyscy uciekli w stronę ulicy Świdnickiej - dodał Jacek Sutryk.

Sprawa została zgłoszona na policję, która dostała również nagranie z monitoringu. - Oświadczam z całą mocą i to kolejny raz: we Wrocławiu nie ma miejsca na żaden rasizm, ksenofobię, antysemityzm oraz inne dzikie oraz chuligańskie zachowania. Od lat piętnujemy tego typu postawy – kończy prezydent dodając, że „brunatni sprawcy” będą ścigani z całą stanowczością.

Szokujące wydarzenia były nawiązaniem do skandalu, który wybuchł w Sejmie. Przypomnijmy, że we wtorek (12 grudnia) poseł Grzegorz Braun używając gaśnicy proszkowej zgasił zapalone w holu świece chanukowe. Dodatkowo zaatakował gaśnicą kobietę, która próbowała go powstrzymać.