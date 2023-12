Wzruszające słowa kapelana

- Irek był dobrym i sprawiedliwy człowiekiem, troskliwy ojcem i wspaniałym mężem - powiedział ksiądz Stanisław Stelmaszek. - Jesteśmy przyzwyczajeni do map w tych czasach, do nawigacji i chcemy iść oznaczoną droga i docierać do celu. „Ja jestem drogą prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie”. Jezus jest osobową drogą oraz źródłem życia i prawdy. Jeśli naprawdę kocham to mówię drugiej osobie, że Ty nigdy nie umrzesz. W świetle masek wiary życie się nie kończy, lecz zmienia się. Wierzymy, że Irek patrzy na nas z nieba i mówi do nas przez swe życie i służbę - warto być dobrym wiernym warto prawdziwego kochać i służyć. Taki był Irek – dodał kapelan.