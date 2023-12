i Autor: Tomasz Gola/Super Express

Te słowa wyciskają łzy

Pogrzeb Ireneusza Michalaka. Komendant zwrócił się do dzieci zamordowanego policjanta. Te słowa wyciskają łzy

vera 11:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

We Wrocławiu trwają uroczystości pogrzebowe śp. Ireneusza Michalaka. Policjant zginął na służbie. W ostatniej drodze towarzyszy mu rodzina, przyjaciele oraz policjanci. - To dla nas zaszczyt, że mogliśmy pracować z Ireneuszem. Pamięć o nim na zawsze pozostanie w naszych sercach - powiedział Komendant Miejskiej Policji we Wrocławiu.