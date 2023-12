"Życie człowieka zmienia się, ale się nie kończy". Pogrzeb policjanta Daniela Łuczyńskiego

Wrocław. Pogrzeb Ireneusza Michalaka. Ojciec zamordowanego policjanta: "Pustka nie do wypełnienia"

Pogrzeb Ireneusza Michalaka. Komendant zwrócił się do dzieci zamordowanego policjanta. Te słowa wyciskają łzy

Pogrzeb asp. szt. Daniel Łuczyński (+ 45 l.) odbywa się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej. Daniel Łuczyński został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza policji. - Życie człowieka zmienia się, ale się nie kończy [...] Sam Bóg przyjął go do siebie z czułością. Obdarza go nowym, wspaniałym życiem. [...] - rozpoczął kazanie ksiądz. Kapłan przypomniał zebranym o tym, jaki był śp. Daniel Łuczyński. - Uśmiechnięty, ciepły, zabawny i dowcipny. Pomocny i gotowy poświecić każdemu swój czas. Wspaniały towarzysz w służbie i wspaniały przyjaciel. Bardzo rodzinny. Dbał o rodzinę i dom, który sam zbudował.

Jak doszło do tej tragedii? Asp. szt. Daniel Łuczyński i asp. szt. Ireneusz Michalak przewozili Maksymiliana F. do aresztu. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Miał odbyć karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Nagle strzelił do policjantów z pistoletu. Funkcjonariusze zostali ranni w głowę. Niestety mimo wysiłków lekarzy nie udało się ich uratować.