Pogrzeb zamordowanych policjantów. Wiadomo, gdzie spoczną Daniel i Ireneusz

Dolnośląska policja poinformowała o miejscu i dacie pogrzebu policjantów, którzy zmarli w poniedziałek, 4 grudnia we Wrocławiu. Przypomnijmy, że zostali oni postrzeleni w piątek, 1 grudnia, na ul. Sudeckiej. Zarzut zabójstwa w tej sprawie usłyszał wrocławianin Maksymilian F.

Pogrzeb obu policjantów odbędzie się w czwartek, 14 grudnia 2023 roku. O godzinę 10 w Kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu rozpoczną się uroczystości pogrzebowe asp. szt. Ireneusza Michalaka, a o godz. 14 w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Uzdrowienia Chorych w Łozinie uroczystości pogrzebowe asp. szt. Daniela Łuczyńskiego.

- Uroczystości pogrzebowe wrocławskich policjantów, którzy stracili życie w związku z realizacją zadań służbowych, odbędą się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, w asyście kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry policyjnej. Wraz z rodzinami wezmą w nich udział przedstawiciele kierownictwa, policjanci i policjantki, a także pracownicy, którzy na co dzień współpracowali z Ireneuszem i Danielem. Będzie to dla nas zaszczyt towarzyszyć Im w ostatniej drodze i dać wyraz temu, że będziemy zawsze pamiętać o Tych, którzy wypełnili do końca słowa roty policyjnego ślubowania. Oddali własne życie, służąc innym… - informuje w komunikacie dolnośląska policja.