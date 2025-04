Ulubienica wrocławskiego zoo wyjechała do Francji. Tapirzyca Sara bezpiecznie trafiła do Zoo de Cerza

Oleśnica. Hejt na lekarkę. Trzy osoby zatrzymane

Trzy osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy dotyczącym hejtu na lekarkę tamtejszego szpitala. Jak informuje Eska.pl, wszystkie usłyszały już zarzuty zniesławienia bądź znieważenia i kierowania gróźb karalnych w związku z groźbami, jakie miały kierować pod adresem Giseli Jagielskiej. Według nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej" w gronie podejrzanych o dokonanie powyższych przestępstw jest ksiądz z Podkarpacia.

- W zależności od treści wiadomości, jakie wysyłały te osoby poszkodowanej, usłyszały zarzuty zniesławienia bądź znieważenia. Wszyscy podejrzani zostali przesłuchani i złożyli wyjaśnienia, a po zakończeniu czynności zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi - powiedziała Beata Ciesielska, prokurator rejonowa w Oleśnica.

O lekarce z tamtejszego szpitala zrobiło się głośno, gdy okazało się, że przeprowadziła aborcję u kobiety w 9. miesiącu ciąży, będącej wcześniej pacjentką jednego z łódzkich szpitali. Dziecko pani Anity było poważnie chore, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu kobiety. Lekarze z Łodzi, jak sama relacjonowała, długi zwodzili ją w kwestii ostatecznej diagnozy i próbowali ją odwieść od decyzji o przeprowadzeniu aborcji, co skończyło się dla niej przymusowym pobytem w izolatce. Kobieta opowiedziała o wszystkim "Gazecie Wyborczej", by zwrócić uwagę na problem kobiet w Polsce, które chcą usunąć ciążę z powodu zagrożenia zdrowia lub życia.

