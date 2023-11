Koniec religii w szkołach. Lekcje wrócą do salek katechetycznych?

Śmiertelny wypadek na drodze krajowej 8 [21.11.2023]

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 listopada, po godz. 13. Da drodze krajowej nr 8 Wrocław Kłodzko, na odcinku między miejscowościami Łagiewniki i Radzików, zderzyły się osobowy ford i ciężarówka. Auto osobowe następnie uderzyło w drugi pojazd ciężarowy i wraz z nim wpadło do rowu.

Niestety, skutki zdarzenia okazały się straszne. Trzy osoby jadące fordem – według wstępnych ustaleń dwie osoby dorosłe i około 6-letnie dziecko – zginęły na miejscu.

Na miejscu tragedii cały czas trwa akcja służb, a także działania policjantów pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają okoliczności strasznego wypadku.

Droga krajowa jest zablokowana. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Ruch wyznaczono objazdami drogami lokalnymi, które również są mocno zakorkowane.