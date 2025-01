Turyści spadli 300 metrów ze zbocza szczytu. Śmigłowce LPR wzywane trzy razy

Koszmar we Wrocławiu

Miniony weekend był pierwszym, kiedy w niektórych regionach Polski rozpoczęły się ferie zimowe. To sprawiło, że w Karkonoszach pojawiło się więcej niż zwykle turystów. Niestety, pełne ręce roboty mieli również ratownicy GOPR, którzy przeprowadzili w tym czasie aż 12 akcji ratunkowych, spiesząc z pomocą 18 osobom.

Nie brakowało sytuacji, gdy poważnie zagrożone było życie turystów. Do najgroźniejszego wypadku doszło w niedzielę, 19 stycznia, na zboczach Wielkiego Szyszaka, gdzie czterech turystów zignorowało zamknięcie czerwonego szlaku.

- Turyści poślizgnęli się na oblodzonym szlaku i zsunęli się po północnym zboczu. Dwóch z nich spadło aż 300 metrów, odnosząc poważne obrażenia, jak uraz kręgosłupa, głowy i złamania kończyn – informuje GOPR Karkonosze na swoim profilu na Facebooku.

Akcja ratunkowa była bardzo trudna. Wzięło w niej udział 16 ratowników GOPR, którzy przy pomocy technik linowych ewakuowali poszkodowanych. Na miejsce zadysponowano także dwa śmigłowce Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z Wrocławia i Zielonej Góry. - Pomimo użycia raczków, warunki były zbyt trudne dla turystów. Oblodzenie wymagało sprzętu dedykowanego do ekstremalnych warunków – raków i czekana – dodają GOPRowcy, jednocześnie apelując do turystów o odpowiednie przygotowania do zimowych wypraw w góry.

Groźnych zdarzeń nie brakowało również w sobotę, 18 stycznia. Jeden z turystów poślizgnął się na szlaku niebieskim między obniżeniem pod Śmielcem, a rozdrożem pod Wielkim Szyszakiem. Turysta stracił przytomność i doznał obrażeń głowy i barku. - W górach poruszał się w pojedynkę, jednak szczęśliwie osoba postronna wezwała pomoc. Wypadek wydarzył się mimo używania raczków turystycznych, warunki okazały się zbyt trudne. Poszkodowany został ewakuowany śmigłowcem Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – informuje GOPR Karkonosze.

Z kolei turysta z Niemiec, korzystając z Google Maps, zboczył z trasy na Śnieżkę i ugrzązł w trudnym terenie na zboczach Czarnego Grzbietu. Akcja trwała 9 godzin i wymagała współpracy GOPR z Czechami z Horskiej Ślužby Krkonoše.

Ratownicy przypominają, że w Karkonoszach panują trudne warunki, a bardzo śliskie szlaki wymagają szczególnej ostrożności.

- Prosimy o odpowiednie przygotowanie przed wyjściem w góry, unikanie zamkniętych szlaków i korzystanie z aktualnych komunikatów pogodowych oraz ostrzeżeń. Wasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od was samych - właściwego sprzętu, rozwagi i zdrowego rozsądku – apelują GOPRowcy.

W górach, szczególnie zimą:

Dobieraj sprzęt do terenu i warunków. Raczki i kijki są odpowiednie na łatwiejsze trasy, ale na strome, oblodzone szlaki musisz mieć raki i czekan

Planuj trasę zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga doświadczenia

Przestrzegaj zamknięć szlaków. Poruszanie się po nich jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale także bardzo niebezpieczne

Sprawdzaj prognozy i komunikaty GOPR. Silny wiatr i oblodzenie są częstymi przyczynami wypadków.