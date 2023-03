Uczennica szkoły podstawowej uderzyła nauczycielkę! Kobieta trafiła do szpitala

Uczennica szkoły podstawowej w Głogowie uderzyła nauczycielkę. Kobieta w szpitalu

Policja w Głogowie wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności uderzenia nauczycielki przez uczennicę szkoły podstawowej. Do zdarzenia doszło w jednej z placówek z oddziałami integracyjnymi w piątek, 17 marca - mundurowi odebrali w tej sprawie zgłoszenie przed godz. 10. Na miejscu poza policjantami pojawiła się również karetka pogotowia, bo okazało się, że poszkodowana kobieta będzie potrzebować pomocy medycznej - nauczycielka została następnie przetransportowana na SOR miejscowego szpitala. Tymczasem policja zapowiada przekazanie materiałów dotyczących sprawy do sądu rodzinnego w Głogowie. Wiadomo m.in., że uczennica posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

- To bardzo delikatna sprawa. Jest w toku i nie wiemy, jak się dalej to wszystko potoczy. Jeszcze tego samego dnia rozmawialiśmy o zdarzeniu z rodzicami dziewczynki. Zapewniam, że pozostałe dzieci czują się bezpiecznie i nie mają powodów do obaw. Musimy teraz zadbać o dobry stan psychiczny i uczniów, ale i nauczycieli, bo jest to bardzo ważne. Przecież każdy z nas chce się czuć bezpiecznie w swoim miejscu pracy - mówi "Gazecie Wrocławskiej" dyrektorka szkoły, gdzie doszło do uderzenia nauczycielki.

Sonda Czy młodzież zachowuje się gorzej niż kiedyś? Tak, np. ma mniejszy szacunek dla starszych osób i jest bardziej roszczeniowa Nie, nie mam takiego wrażenia Są na to przykłady, ale są też takie w drugą stronę