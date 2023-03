Ujawniamy! Śląsk do meczu w Kaliszu przygotowywał się w luksusach

Echa pucharowej kompromitacji Śląska w Kaliszu

To jest niewiarygodne. Zespół Śląska Wrocław, który po żałosnej grze, odpadł z Pucharu Polski z II-ligowym KKS-em Kalisz, do miasta swojego rywala przyjechał już dzień wcześniej. W klubie najwyraźniej uznano, że podróż z Wrocławia do Kalisza (niecałe dwie godziny jazdy) może wywrzeć niekorzystny wpływ na formę piłkarzy. Dlatego też działacze zapewnili im świetne warunki, aby mogli spokojnie wypoczywać i przygotowywać się do meczu z niżej notowanym rywalem.

Postanowiono więc, że zespół zawita do, jak chcą niektórzy naukowcy, najstarszego miasta w Polsce już dzień wcześniej. Oczywiście gwiazdorzy ze Śląska nie mogą spać byle gdzie, dlatego wybór padł na elegancki hotel Hilton. O sprawie poinformował nas zbulwersowany kibic.

Kibole Śląska zamieszani w handel fałszywymi paszportami covidowymi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Hilton to jeden z najlepszych hoteli w okolicy. Zawodnicy mieli do dyspozycji świetnie wyposażone pokoje, a do tego centrum fitness. Koszt? Czekamy na odpowiedź z klubu. W Internecie można przeczytać, że doba w Hiltonie kosztuje ponad 300 złotych.

- Drużyna spała w hotelu przed meczem - przyznaje Jędrzej Rybak, rzecznik Śląska. - Ale po meczu od razu wróciła do Wrocławia - informuje.

Niestety, wygody i brak zmęczenia podróżą nie pomogły piłkarzom. Zespół Ekstraklasy przegrał z II-ligowcem aż 0:3 i odpadł z rozgrywek.