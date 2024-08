i Autor: Shutterstock

Chce być mamą

Urzędnicy twierdzą, że pani Edyta jest za stara na matkę. Nie zgadzają się na adopcję 2-latki

Pani Edyta z Wrocławia stara się o adopcję 2-letniej dziewczynki. Kobieta do tej pory była jej rodzicem zastępczym i robiła to wzorowo. Tymczasem sąd odrzucił jej wniosek o adopcję. Powód? Zdaniem urzędników kobieta jest po prostu za stara na to, aby być matką Malwiny. Poza tym nie ma partnera. Mimo to kobieta się nie poddaje i walczy o adopcyjną córkę.