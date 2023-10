Kto to jest?

Komunikacja na Wszystkich Świętych we Wrocławiu

Zmiany w komunikacji miejskiej będą obowiązywały nie tylko 1 listopada, ale również weekend przed i weekend po święcie zmarłych. Pierwsze z nich weszły w życie już 23 października. Do piątku (27 października) wszystkie autobusy i tramwaje kursują według roboczych rozkładów jazdy, ale z pewnymi wzmocnieniami:

Linia A dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II)

Linia K między 9:00 a 17:00 została przedłużona w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo) – ronda przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

Dodatkowo linie 121 i 319, między 9:00 a 14:00, kursują co kwadrans, a wszystkie autobusy jadące Bardzką staja na przystanku przy cmentarzu (zwykle to przystanek na życzenie).

- W czwartek (26 października) przetestujemy torowisko na placu Staszica. Chodzi o to, by można było tramwajem dojechać na cmentarz Osobowicki. Choć remont Pomorskiej i placu Staszica zakończy się w przyszłym roku na wiosnę, to torowisko zgodnie z obietnica ma być tymczasowo otwarte już na czas Wszystkich Świętych – mówi Andrzej Brzoza, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miasta.

Od soboty (28 października) przez plac Staszica do cmentarza Osobowickiego pojedzie komunikacja liniowa i specjalna – tramwaj będzie jechał nią średnio co 2 minuty.

Na ulicach miasta pojawi się 8 specjalnych linii tramwajowych i 7 specjalnych linii autobusowych. Na przystankach przy cmentarzach Osobowickim i Grabiszyńskim pojazdy komunikacji miejskiej będą pojawiać się co minutę.

Cmentarze komunalne we Wrocławiu

Cmentarze komunalne we Wrocławiu będą otwarte od godziny 6.00 do 21.00, a dodatkowo w miarę możliwości otwarte zostaną dodatkowe bramy wejściowe tak, aby w jak największym stopniu rozłożyć ruch pieszych na cmentarzach.

Przy 13 wrocławskich nekropoliach wprowadzone zostaną mniejsze lub większe zmiany w organizacji ruchu. Czasem to drobne wyłączenia, ale przed większymi cmentarzami wyłączone z ruchu samochodowego zostaną całe ulice i dojazd pod cmentarne bramy będzie wyłącznie komunikacją miejską (szczegóły w galerii).

– Oczywiście parkingi dla samochodów osobowych także zostały przygotowane – choć nie są bezpośrednio pod bramami cmentarnymi. Taki przywilej ma komunikacja zbiorowa. Jedyny wyjątek to osoby niepełnosprawne, które specjalnie oznaczonymi samochodami można podwieźć pod bramę cmentarza. Zmiany polegają głównie na ograniczeniu parkowania pojazdów w obrębie cmentarzy, jednak 1 listopada czekają nas także wyłączenia z ruchu kołowego poszczególnych ulic np. ulica Morwowa przy cmentarzu na Bardzkiej będzie jednokierunkowa, a drugi pas stanie się parkingiem. Wyłączona z ruchu samochodowego będzie Osobowicka. Wjedzie tam tylko komunikacja zbiorowa i TAXI - dodaje Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora WIM UMW.