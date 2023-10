Trzylatek potrącił własną matkę samochodem! Policjanci nie mogli w to uwierzyć

Atak zimy we Wrocławiu? Mamy fatalne wieści! Spadnie śnieg, będzie bardzo zimno

to z pewnością za wcześnie

Kto zdobył mandat, a kto stracił? Są zaskoczenia! Wybory we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku

Wciągnął kobietę do samochodu i odjechał. W środku było też ośmiomiesięczne dziecko

Wszedł do biblioteki i oblał się łatwopalną cieczą. Podłoga po chwili płonęła

Tak wygląda grób Anastazji z Wrocławia

Od śmierci Anastazji Rubińskiej na greckiej wyspie Kos minęły już cztery miesiące. Trzy miesiące temu, w połowie lipca, wrocławianka spoczęła na cmentarzu komunalnym na Osobowicach, w grobowcu, w którym pochowana była jej babcia.

Ostatnio grób 27-latki mocno się zmienił. - Teraz grób naszej córeczki wygląda inaczej, obłożyliśmy go białymi kamyczkami i utwardziliśmy – powiedział portalowi fakt.pl pan Andrzej, ojciec Anastazji. Jak dodał, jego żona jest na cmentarzu niemal codziennie, ciągle przynosi nowe kwiaty. Rodzice wrocławianki wciąż nie mogą się pogodzić ze stratą ukochanej córeczki.

Rzeczywiście, na grobie widać świeże kwiaty oraz piękne bukieciki. Nie brakuje również zniczy. Jedna rzecz się nie zmieniła od pogrzebu – pod krzyżem wciąż znajduje się zdjęcie Anastazji, na którym młoda wrocławianka w czerwonej sukience pozuje na tle parku Güell w Barcelonie. Nad nim znajduje się mały aniołek.

Zbiórka na "pomnik Anioła"

Wszystko wskazuje jednak na to, że wkrótce miejsce to zmieni się nie do poznania. - Chcielibyśmy, żeby na rocznicę śmierci miała już prawdziwy pomnik, dziękujemy każdemu, każdy, kto chciałby nas wesprzeć w jego postawieniu – dodał pan Andrzej.

Przyjaciele Anastazji założyli zbiórkę na portalu zrzutka.pl. - Osobiście prosiłem mamę Anastazji, by założyć te zrzutkę, ponieważ ostatni czas dla całej rodziny był potwornie ciężki pod względem emocjonalnym, co nie podlega w ogóle wątpliwości, jak i niezwykle kosztowny. Przypominam, że Anastazja była szukana przez tydzień od zaginięcia – poinformowała w opisie zrzutki jej założycielka Roksana Wypart, przyjaciółka zamordowanej wrocławianki.

Jak dodała, mama Anastazji na początku była przeciwna zbiórce. - Przekonał ją fakt, że postawimy taki pomnik, jaki ta młoda, piękna kobieta mieć powinna i naturalnie sami na niego nie jesteśmy w stanie uzbierać – informuje Roksana Wypart, dodając, że zrzutka w całości zostanie przekazana mamie Anastazji, a rodzina zdecyduje o tym, jaki powstanie nagrobek.

- Niechaj powstanie pomnik Anioła, który będzie chronił wszystkie kobiety przed złymi ludźmi – kończy Roksana Wypart.

Banglijczyk czeka na proces

Przypomnijmy, że Anastazja zaginęła w poniedziałek, 12 czerwca. W niedzielę, 18 czerwca, znaleziono jej zwłoki. Podejrzanym o zbrodnię, a także zgwałcenie kobiety, jest 32-letni Salahuddinow S. z Bangladeszu. Przebywa on w zakładzie karnym w Pireusie w oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu. Mężczyzna od początku nie przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie.