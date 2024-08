Do Nieba już nie pójdziemy. To ostateczny koniec kultowej knajpy

W pożarze mieszkania zginął mężczyzna. Tragedia nad ranem we Wrocławiu

Kultowa atrakcja Wrocławia znika. Takiej decyzji nikt się nie spodziewał!

Wrocław to jedno z piękniejszych miast w Polsce, które jest chętnie odwiedzane przez turystów, co potwierdzają liczby. Zgodnie z danymi GUS w 2023 roku miasto odwiedziło 1 272 227 osób! To naprawdę zatrważająco duża liczba! Co jednak przyciąga tak liczne grono podróżników?

Najczęściej odwiedzający udają się m.in. na rynek, gdzie można podziwiać piękną architekturę pełną kolorów oraz oczywiście małe rzeźby wrocławskich krasnali. Popularnością cieszy się również najstarsza zabytkowa część miasta, czyli Ostrów Tumski.

Turyści chętnie kierują się także do pierwszego drapacza chmur w mieście, czyli do Sky Tower. Co ciekawe, wielu odwiedzało budowlę tylko ze względu na wyjątkową rzeźbę, która usytuowana była przed wejściem, teraz jednak nie ma już takiej możliwości, bowiem dzieło zniknęło! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wrocławska rzeźba zniknęła! Surrealistyczne dzieło hiszpańskiego artysty zmieniło lokalizację

Rzeźba, która tak chętnie była odwiedzana przez mieszkańców i turystów to "Profil czas", który od 2012 roku był jedną z atrakcji znajdujących się przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Dzieło Salvadora Dali przedstawiało rozlewający się na konarach drzewa zegar, co miało przypominać przechodzący osobom o przemijaniu czasu.

Słynna rzeźba z brązu znajdowała się przed wejściem do budynku Sky Tower, lecz teraz, by ją podziwiać, będzie trzeba wejść do środka obiektu. Na ten moment jednak "Profil czasu" zniknął całkowicie z owego terenu, bowiem jest czyszczony.

Profil Czasu zostanie wkrótce oczyszczony, aby przywrócić mu pierwotny blask i umożliwić gościom podziwianie go w pełnej okazałości - wyjaśniał Łukasz Nocuń pracujący w firmie PR reprezentującej Olimp Investment, cytuje wroclaw.pl.

Na przestrzeni miesięcy rzeźba pojawi się więc w centralnym punkcie budynku, dzięki czemu nadal będzie mogła zachwycać odwiedzających i - co ważne - nie będzie narażona na warunki atmosferyczne.