Uzdrowiska w okazyjnej cenie. Kuracjusze mogą załapać się na mega rabaty!

Uzdrowiska w Polsce nie tylko latem! Jesienią i zimą również warto wybrać się na turnus

Wyjazdy do uzdrowisk cieszą się popularnością, lecz najwięcej kuracjuszy decyduje się na turnusy w szczególności wiosną i latem. Okazuje się jednak, że zarówno jesień, jak i zima to także doskonały moment na taką podróż i tym samym podreperowanie sobie zdrowia. Co ciekawe, to właśnie na przełomie października i grudnia w wielu ośrodkach można zregenerować siły w promocyjnej cenie!

Promocje w uzdrowiskach. Kuracjusze mogą skorzystać z mega rabatów!

Na pobyty w uzdrowiskach decydują się zazwyczaj osoby starsze, czyli emeryci, którzy - jak wiadomo - nie mają łatwego życia w Polsce. Informacja o promocyjnej cenie na turnus może więc okazać się wręcz zbawieniem i możliwością zadbania o swoje zdrowie. Tym samym jeśli planujesz wyjazd, lecz masz określony budżet, być może zainteresuj się uzdrowiskami na Dolnym Śląsku.

Okazuje się, że niektóre obiekty na ziemi kłodzkiej zachęcają do odwiedzin kuracjuszy, oferując im zniżkę last minute w wysokości 10 proc. w określonym terminie na przestrzeni tegorocznej jesieni oraz zimy.

Rabat -10 % w Uzdrowiskach Kłodzkich na pobyty hotelowe i lecznicze oraz uzdrowiskowe! Oferta obowiązuje 27.10-15.12 2024 r. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i pakietami - czytamy na stronie uzdrowiska-klodzkie.pl.

Uzdrowiska Last Minute na Dolnym Śląsku

Kłodzkie uzdrowiska, czyli takie miejscowości jak Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój czy Kudowa-Zdrój specjalizują się między innymi w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, narządu ruchu, schorzeń kardiologicznych, reumatologicznych oraz problemów z układem pokarmowym.

Jesienny wypad w te okolice z pewnością pozwoli odpocząć, zadbać o swoje zdrowie oraz oczywiście będzie to okazja to podziwiania południowej części Polski, która o tej porze roku przedstawia się naprawdę wyjątkowo!

Warto także wspomnieć, iż turnus w tym regionie to również swego rodzaju wsparcie, bowiem to właśnie tam w ostatnim czasie lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców nawiedziła powódź, która doprowadziła do wielu zniszczeń. Nawet krótki przyjazd będzie więc na pewno swego rodzaju pomocą.