Uzdrowisko zaprasza kuracjuszy na wspólne świętowanie. Będzie tłumnie!

Dolnośląskie uzdrowisko zachwyca kuracjuszy

Tak jak wspominaliśmy, choć uzdrowisk na mapie Polski jest od groma, to i tak większość kuracjuszy najchętniej wybywa do słynnego Ciechocinka czy Kołobrzegu. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, bowiem to dwie piękne miejscowości, które przez lata działalności zyskały renomę. Mimo to jednak warto raz na jakiś czas "zaryzykować" i odwiedzić lokalizacje mniej znane, lecz równie piękne. Idealnym pomysłem może być podróż do Szczawna-Zdroju, czyli do unikatowego uzdrowiska na Dolnym Śląsku.

Miasto jest położone w Sudetach środkowych, na pograniczu Gór Wałbrzyskich i Pogórza Wałbrzyskiego, więc pierwsze co rzuca się w oczy, to wyjątkowe widoki. Na miejscu leczy się w szczególności schorzenia narządu ruchu, górnych i dolnych dróg oddechowych, schorzenia układu pokarmowego, moczowego i choroby laryngologiczne.

Co ciekawego w Szczawnie-Zdroju? Uzdrowisko zaprasza na wspólne świętowanie

W Szczawnie-Zdroju nie sposób się nudzić, bowiem atrakcji jest co niemiara. Najbardziej rozpoznawalną i zapadającą w pamięć budowlą na miejscu jest bez wątpienia Hala Spacerowa. Warta odwiedzenia jest także pijalnia wód, park zdrojowy czy wieża Anny, która wzniesiona została jeszcze w 1818 roku.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy kilka fotografii Szczawna-Zdroju, zachęcamy do sprawdzenia!

Uzdrowisko Szczawno-Zdrój zaprasza na Światowy Dzień Wody 2025

Lada moment będzie idealny moment na to, by odwiedzić uzdrowisko Szczawno-Zdrój! Okazuje się bowiem, że miejscowość zaprasza turystów i kuracjuszy na wspólne świętowanie Światowego Dnia Wody.

Woda to źródło życia, a jej ochrona to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Z tej okazji Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. przygotowało specjalne wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą sobotę 22 marca, w godzinach 10:00-17:00. W programie przewidziano degustację lokalnych wód mineralnych, takich jak Dąbrówka, Mieszko, Młynarz i Marta. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych, więc na wydarzenia można wybrać się całą rodziną!

Co ciekawe, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2025 Międzynarodowym Rokiem Ochrony Lodowców. W związku z tym, podczas wydarzenia w Szczawnie-Zdroju, poruszony zostanie problem topniejących lodowców, ochrony wód i zmian klimatu. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o tych ważnych kwestiach i o tym, jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony zasobów wodnych.

